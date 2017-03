Nắng nóng trái mùa sẽ xuất hiện vào cuối tuần

Theo Hồng Ninh (Vietnam+)



Nắng nóng nhẹ và vừa cũng sẽ xuất hiện ở Nam bộ với nhiệt độ lên tới 34-37 độ C.Trong ngày 25/2, thời tiết các tỉnh miền Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp phía Tây nhưng do không khí lạnh có cường độ yếu nên không làm cho thời tiết biến đổi nhiều.Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.Thanh Hóa đếnThừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa./.