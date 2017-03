Nắng nóng trên diện rộng còn kéo dài đến thứ Bảy 22-5

Khoảng chiều tối và đêm thứ Bảy, ngày chủ nhật sẽ có một bộ phận không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Đây có thể sẽ là đợt lũ tiểu mãn ở miền Bắc trong năm nay.

Trong ngày 21/5, các khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, riêng khu Đông Bắc 31-34 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 37-40 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C.

