Nắng nóng trong dịp Quốc khánh

Ở các khu nghỉ dưỡng Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhẹ cục bộ, đêm không mưa, nhiệt độ 24-34oC, riêng Tây Nguyên 18-31oC.

Các khu nghỉ mát ven biển Trung Bộ từ Bình Thuận đến Nghệ An ngày nắng, có nơi nắng nóng nhẹ và vừa, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, nhiệt độ 25-37oC. Ở Bắc Bộ, thời tiết có sự khác biệt rõ rệt trong những ngày nghỉ. Ngày 2-9, ngày nắng nóng oi bức, hầu như không có mưa, nhiệt độ tương đối cao, 24-36oC. Hai ngày 3 và 4-9, trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông. Ở các khu nghỉ mát sâu trong nội địa như Mẫu Sơn, Sa Pa, Tam Đảo có thể có mưa vừa, trời ít nắng và tương đối mát mẻ với nhiệt độ 20-32oC.

HOÀNG VÂN