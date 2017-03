Náo loạn tìm sưa

Người tìm sưa, kẻ tìm người lạc Trưa 8-5, tại khu vực Hung Trung cách Hung Trí khoảng 5km, chúng tôi bắt gặp một nhóm bốn người đang tiến vào Hung Trí. Ngỡ rằng đây cũng là nhóm người đang trên đường vào Hung Trí tìm sưa, nhưng hỏi ra mới biết nhóm này có mặt ở đây để tìm người. Ông Vui - chừng hơn 40 tuổi, vai gùi một gùi to đầy nước - nói nhóm của ông đều ở làng Thanh Sen 4, xã Phúc Trạch vào rừng để tìm hai thanh niên cùng làng vào rừng tìm sưa và đã bị lạc hơn mười ngày nay chưa về. Ông Vui cung cấp thông tin hai người đi lạc đều mới 18 tuổi, vốn chưa quen đi rừng nên khi cùng dòng người đổ vào rừng sâu đã không tìm được lối ra. Nguy hiểm hơn, theo những người đi cùng đoàn với hai thanh niên này, vào thời điểm đi lạc hai người này chỉ mang theo mỗi người con dao phạt, ngoài ra không có thức ăn, nước uống hay bật lửa. Quá lo lắng, người nhà của hai thanh niên đi lạc (được biết một người là con ông Quế, người còn lại là con bà Phượng, đều trú tại làng Thanh Sen 4) đã mướn người trong làng đổ vào rừng tìm con. Đến khi gặp chúng tôi là đã hai ngày trôi qua nhưng nhóm tìm người vẫn chưa có tung tích gì, dù đã đạp gần như nát cả mấy khu vực quanh vị trí tìm được sưa. Vội vàng khoác gùi lên vai để tiếp tục cuộc tìm kiếm, ông Vui chỉ kịp ngoảnh lại: “Lạy trời cho mấy đứa nhỏ qua khỏi kiếp nạn ni. Sau ni nếu có sưa đi nữa cũng kiên quyết không cho chúng đi tìm nữa. Trả giá quá đắt”. Theo những thợ rừng lành nghề mà chúng tôi gặp được trong cuộc hành trình này, cơ may sống sót của hai thanh niên này rất nhỏ. Chỉ có một hi vọng mong manh là họ lạc qua đất Lào thì còn có cơ may trở về.