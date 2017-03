Ném con hàng xóm xuống giếng để trả thù

Sáng 19-9-2012, thấy cháu Ra Lan Un (SN 2006, trú tại làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) tối qua không về nên gia đình vội cùng dân làng đi tìm. Đến 6 giờ sáng, mọi người phát hiện xác cháu nổi lên mặt nước trong chiếc giếng ở rẫy cà phê của gia đình ông Kpă Moyo (ở cùng làng Hố Lang).



Bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân chết bởi “nghẽn hô hấp do ngạt nước”. Trên cơ sở đó và xác minh bước đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh, Công an huyện Chư Sê nhận định có thể cháu Un rơi xuống giếng nhưng có dấu hiệu nghi vấn bị hãm hại khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng, công an địa phương tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Qua sàng lọc đối tượng nghi vấn, tổ công tác thấy nổi lên Rơ Lan Mõ (SN 1990, trú làng Hố Lang) có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến vụ án. Với sự tác động của cơ quan công an và gia đình, sáng 23-9-2012, Ra Lan Mõ được người nhà đưa đến Công an xã Chư Pơng tự thú, khai nhận đã gây ra cái chết cho cháu Un.









Hiện trường vụ án

Theo THANH KHIẾT (CAO)



Theo lời khai của Rơ Lan Mõ, khoảng 12 giờ ngày 18-9-2012 Mõ rủ các cháu Rơ Lan Un (SN 2006), Rơ Lan Thên (SN 2005) và Rơ Lan Thăng (SN 2008) đến vườn nhà ông Rơ Lan Chí (trú cùng làng, là bác ruột của Mõ) để chặt mía và hái trái cây ăn. Sau đó, tất cả xuống tắm rồi giải tán. Khoảng 17 giờ cùng ngày, trên đường ra rẫy chăm sóc cà phê, Rơ Lan Mõ thấy Un đang đứng chơi một mình gần giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình ông Kpă Moyo.Do trước đây đã có lần gia đình Un phát hiện, tố cáo Mõ trộm cắp vặt nên dân làng đưa ra kiểm điểm, bực tức vì chuyện cũ, Mõ nảy sinh ý đồ trả thù. Hắn bất ngờ lao tới từ phía sau ôm ngang người khống chế cháu Un và lạnh lùng ném xuống giếng, mặc cho nạn nhân van xin rồi bỏ về nhà. Ra Lan Mõ tưởng rằng sẽ che giấu được tội ác của mình. Vì nhiều người nghĩ do vô ý nên Un rơi xuống giếng chết đuối. Tuy nhiên, hành vi giết người của đối tượng đã bị cơ quan điều tra nhanh chóng vạch trần.Ngày 25-9-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ra Lan Mõ về hành vi giết người và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để đề nghị xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.