Ngã từ tầng 6, hai công nhân thương vong

Vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 8h40 sáng 27/9, tại công trường xây dựng Trung tâm Thương mại chợ Mơ, quận Hai Bà Trưng.

Nạn nhân tử vong được xác định là Phùng Điện Biên (SN 1983, ở Đại Cương, Ứng Hoà, Hà Nội). Công nhân bị thương nặng đang điều trị là Tạ Dũng Phú (SN 1992, ở Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An).

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, vào khoảng thời gian trên, cần cẩu đang hoạt động đưa tấm sàn bằng bê tông cốt thép, trọng tải 10 tấn, lên tầng 6. Khối bê tông đã va trúng giàn giáo nơi có 2 công nhân đang làm việc, làm 2 công nhân rơi xuống đất.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời song do vết thương quá nặng, anh Biên đã tử vong sau đó không lâu.

Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp Thanh tra An toàn lao động đã làm rõ nguyên nhân vụ việc là do cần cẩu bị tụt phanh, đâm vào giàn giáo.

