Ngã xuống đường, một người đàn ông bị xe buýt cán chết

Lúc 15 giờ 45, người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe máy BKS 59P1 - 950.58 trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, TP.HCM theo hướng từ ngã tư Đài liệt sĩ về QL1. Khi ông đang chạy trên đường thì bất ngờ va chạm mạnh với chiếc xe máy khác do một nam thanh niên chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông loạng choạng tay lái té ngã ra đường.

Ngay lúc này một xe buýt mang BKS 53N - 3391chạy tuyến Bến Thành – Thới An do tài xế Trường Lưu Khánh (37 tuổi, quê Nam Định) đi phía sau trờ tới cán chết ông tại chỗ. Nam thanh niên kia đã may mắn thoát chết trong gang tất.

Sau vụ tai nạn, người dân liền điện thoại báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, CSGT nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc điều tiết giao thông.

Đến hơn 17 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn xe buýt thương tâm khiến người đàn ông tử vong tại chỗ mới được giải quyết xong.