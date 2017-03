Ngăn chặn gần một tấn thịt và phụ phẩm bò bơm nước trước khi vào chợ

Clip ngăn chặn gần một tấn thịt bò bơm nước trước khi vào chợ. TRẦN NGỌC thực hiện

Số hàng trên có nguồn gốc từ cơ sở giết mổ Cổ Văn Mông (huyện Đức Hòa, Long An) và có giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Thú y tỉnh Long An cấp. Chủ nhân 870 kg thịt, phụ phẩm và xương bò nói trên là bà Trần Thị Phượng (Long An).

Sau khi mở cửa xe, trạm phát hiện sàn xe có vết dịch màu hồng nên tạm giữ lập biên bản. Một giờ sau, trạm tiến hành cân lại thì ghi nhận thịt có màu tái nhợt, hiện tượng rỉ dịch nhiều hơn và chảy xuống sàn xe buộc trạm phải lấy thau hứng.



Toàn bộ lô hàng tạm giữ để cân lại. Ảnh: TRẦN NGỌC

Thông thường bò bơm nước khi cân lại trọng lượng sẽ ít hơn thực tế vì thịt đã bị rỉ dịch. Thế nhưng sau khi cân lại lô hàng của bà Phượng, Trạm Thú y quận Tân Bình bất ngờ trước con số thực tế là… 948,5 kg thịt bò và 102 kg phụ phẩm, xương bò. Tổng cộng hơn 1.050 kg, chênh lệch trên 180 kg so với số lượng ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

Khai với Trạm Thú y quận Tân Bình, bà Phượng cho biết do đứa con… tính toán sai nên số liệu báo cho Chi cục Thú y tỉnh Long An để làm giấy chứng nhận kiểm dịch không khớp. Do vậy có sự chênh lệch.



Sau khi cân lại, số lượng thịt thực tế tăng hơn 180 kg so với số lượng ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tuy nhiên, ông Huỳnh Thanh Hải, Phó Trạm trưởng Trạm Thú y quận Tân Bình, cho rằng bà Phượng cố tình “độn” thêm thịt “ngoài luồng” (thịt chưa kiểm dịch) hoặc cán bộ của Chi cục Thú y tỉnh Long An không kiểm tra lại số lượng thịt trên xe.

Sau buổi làm việc, bà Phượng thừa nhận hành vi kinh doanh bò bơm nước và làm bản đề xuất chuyển mục đích sử dụng bằng cách luộc và bán toàn bộ thịt luộc cho cơ sở nuôi cá. Trạm Thú y quận Tân Bình đã giám sát quá trình luộc và vận chuyển thịt luộc tới cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Ngoài chịu chi phí luộc thịt, bà Phượng còn bị Chi cục Thú y TP.HCM ra quyết định phạt 2,5 triệu đồng do vi phạm hành vi kinh doanh thịt bò bơm nước.

Theo ông Huỳnh Thanh Hải - Phó Trạm trưởng Trạm Thú y quận Tân Bình, hiện tượng bò bơm nước bắt đầu tái diễn sau thời gian dài lắng xuống.





Bà Phượng thừa nhận hành vi kinh doanh thịt bò bơm nước và đồng ý luộc toàn bộ thịt để bán cho cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ảnh: TRẦN NGỌC





Thịt bò bơm nước đang được luộc. Ảnh: TRẦN NGỌC