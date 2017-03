Qua nguồn tin quần chúng, công an đã ngăn chặn một nhóm thanh niên đi trên xe ô tô 12 chỗ (biển số: 94K-4453) đến xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai chuẩn bị chém nhau. Qua đó, công an tạm giữ nghi can Nguyễn Bảo Em (ngụ xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai), thu giữ một ba lô đựng sáu cây mã tấu cùng một số tang vật khác.

TRUNG THẢO