Ngăn chặn nhóm người hành hung phụ nữ

Trước đó, ngày 22-10, Công an TP đã kiểm tra hành chính bốn người nói trên khi đang đi xe máy có biểu hiện nghi vấn và thu giữ hai xe máy, một con dao bấm để chuẩn bị hành hung chị NNPL (quận 7). Nhóm này khai do Vàng và Linh có mâu thuẫn với chị L. nên thuê Bảo và Hiếu hành hung với giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Bảo và Hiếu còn khai nhận trước đó đã gây ra một vụ trộm xe máy hiệu Wave tại TP Biên Hòa, Đồng Nai rồi đưa về Thủ Đức bán cho người quen của Hiếu với giá 3 triệu đồng.

Hiện Bảo và Hiếu đã được giao cho Công an TP Biên Hòa điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Còn Vàng và Linh do chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh, chờ điều tra, xử lý.

TUYẾT KHUÊ