Ngành công an ủng hộ phong trào “hiệp sĩ”

Thoạt nhìn, đây dường như là một tín hiệu tích cực. Tội phạm bị trấn áp, an ninh trật tự ở các địa bàn có các “hiệp sĩ” được cải thiện và xã hội cũng bớt hoài nghi về sự vô cảm của con người trước cái ác. Trong buổi lễ tôn vinh các “hiệp sĩ đường phố” tổ chức ngày 23-11 vừa qua tại TP.HCM, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phong trào - Bộ Công an, phát biểu: “Không chỉ có ngành công an mà toàn xã hội luôn luôn ủng hộ hành động nghĩa khí của các “hiệp sĩ” và mong muốn ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”. Gạt bỏ cảm xúc sang một bên, chúng ta thấy có nhiều điều đáng để suy nghĩ. Hiện tượng “hiệp sĩ” thực chất là một chỉ dấu đáng thất vọng về năng lực đảm bảo an ninh của lực lượng chức năng. Tại sao những người đàn ông, vốn là trụ cột của gia đình kia, lại mạo hiểm tính mạng và cả sự an nguy của gia đình mình để bắt cướp mà không làm một việc đơn giản và an toàn hơn nhiều là rút điện thoại ra gọi 113? Liệu có phải là vì người dân không còn tin vào dãy số “113” nữa, khi đầu dây bên kia thường đáp lại một cách hờ hững hoặc đơn giản là chỉ có tiếng chuông reo.

Mặt khác, xã hội đã dựng lên Nhà nước và trao cho Nhà nước những quyền lực rộng lớn để quản lý xã hội, trong đó có việc đảm bảo an ninh, bởi vì hàng chục triệu người dân không thể tự làm việc đó được. Do vậy, việc Nhà nước khuyến khích phong trào “hiệp sĩ”, thậm chí đang nhân rộng các mô hình câu lạc bộ “hiệp sĩ” ở Hà Nội như Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đã từng khẳng định là việc đẩy trách nhiệm của Nhà nước cho người dân - những người đóng thuế nuôi Nhà nước. Dư luận sẽ tự hỏi lực lượng công an ở đâu mà phải để cho những người không có chút chuyên môn nào phải đi bắt cướp?

Thêm nữa, khi ai cũng có thể trở thành “hiệp sĩ”, ai dám chắc xã hội sẽ không… rối như tơ vò vì không thể phân biệt được thật giả.

