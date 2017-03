Ngất xỉu vì chen mua hàng khuyến mãi

Do xô đẩy, giẫm đạp, giành giật mua hàng khuyến mãi nên nhiều người đã ngất xỉu và bị thương. Trong đó có hai phụ nữ bị thương nặng phải đi cấp cứu. Đơn vị tổ chức, cơ quan chức năng không thể can thiệp tình trạng hỗn loạn này vì lượng người quá đông. Nhiều khách hàng đã phải đến trụ sở công an trình báo bị kẻ gian móc túi.

Cùng ngày, tại TP.HCM, kẹt xe nghiêm trọng xảy ra trên đường Phan Đăng Lưu do Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Phú Nhuận khai trương. Hàng trăm khách hàng không có chỗ gửi xe nên đã đậu tràn ra lòng, lề đường. Một số người cũng đã bị móc túi.

LÊ PHI