Ngày 20-1 sẽ có mưa to tại TP.HCM

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vài năm gần đây TP.HCM và một số tỉnh phía Nam đã xuất hiện mưa trái mùa, nhưng nguyên nhân gây mưa lúc này chính là do áp thấp nhiệt đới. Vào lúc 13 giờ ngày 19-1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới này cách bờ biển các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 400 km về phía đông đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Dự báo đến 13 giờ ngày 20-1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau. Ở thời điểm khoảng giữa tháng 1 mà lại có áp thấp nhiệt đới là điều bất thường.

Do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới bao trùm các tỉnh từ Nam Trung bộ đến Nam bộ nên các tỉnh ven biển Trung Trung bộ, Nam Trung bộ, các tỉnh ở Tây Nguyên, và Nam bộ có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Do đó, ngày 20 sẽ có mưa to ở TP.HCM.

Theo Nguyễn Đức Thắng (Nhân Dân)