Ngày 28/1 miền Bắc đón đợt rét kỷ lục

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTƯ), đây là đợt rét bổ sung gần như cuối cùng. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường cực mạnh này khiến toàn miền Bắc, khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên tiếp tục chìm trong những ngày rét đậm, rét hại. Riêng các tỉnh vùng núi có mưa phùn, cùng sương mù dày đặc ở nhiều nơi. Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ trên diện rộng.



Các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 4 – 6m, tập trung chủ yếu trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.



Khu vực phía tây Bắc Bộ nhiệt độ trung bình từ 7-9 độ C, khu vực miền núi từ 3-5 độ C, vùng núi cao giảm từ 0-2 độ C. Phía đông Bắc Bộ nhiệt độ trung bình từ 8-10 độ C. Vùng núi từ 4-6 độ C.



Riêng khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Ý Tý, đèo Ô Quý Hồ (Lào Cai) cần đề phòng hiện tượng băng giá, và "mưa đông kết tạo thành băng".



Dự báo, đợt lạnh này sẽ kéo dài đến hết ngày 28 Tết. Những ngày sau đó (tức những ngày Tết Tân Mão) ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ vẫn còn rét đậm, riêng phía Tây Bắc Bộ, vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết ấm vào ban ngày và rét về đêm và sáng sớm.



Nhiệt độ ở mức thấp nhất là khoảng 15 độ C (so với 8-9 độ C như hiện nay).



Ban ngày, nhiệt độ phổ biến ở mức trên 15 đến 20 độ C, trời nắng ấm, thi thoảng có mưa phùn ở vài nơi.



Trước tình hình rét đậm, rét hại kéo dài, người dân miền Bắc, Bắc Trung Bộ, cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, sức lực chống rét cho cây trồng, đàn gia súc, gia cầm; chuẩn bị nhiều thức ăn dự trữ, không chăn thả ngoài trời, bổ sung nhiều thức ăn giàu khoáng chất để vật nuôi có khả năng chống lại giá rét.



Theo đánh giá của ông Lê Xuân Hải, Phó GĐ TTDBKTTVTƯ, đợt rét năm nay được đánh giá xấp xỉ kỷ lục năm 2008 (kéo dài liên tục 38 ngày). Tuy nhiên, về mức độ rét đậm, rét hại thì năm nay rét hơn, mức độ rét sâu hơn năm 2008, ông Hải cho biết.



Những đợt không khí lạnh kéo dài đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều trường hợp đã tử vong do dùng các biện pháp sưởi ấm và có gần 24.000 con trâu bò ở các tỉnh miền núi phía Bắc bị chết vì rét buốt. Chính vì vậy, trong đợt rét này người dân cũng cần phải đề phòng khi sử dụng các biện pháp sưởi ấm. Các trường học cần cập nhật thông tin thời tiết thường xuyên, nếu nhiệt độ hạ thấp dưới 10 độ C phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các em.





Theo V.L (VNN)