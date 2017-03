Ngày 9/1/2011, một đợt rét mới lại về

Ngày 8/1/2011, nền nhiệt chung ở miền Bắc đã nhích lên chút ít do khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu chậm. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, khoảng gần sáng và ngày 9/1/2011 lại có thêm một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Vì thế toàn vùng lại duy trì ở trạng thái rét đậm, rét hại trong nhiều ngày tới.

Dự báo, ngày mai vùng núi phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 7 độ C, cao nhất 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9- 12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; cao nhất 13- 16 độ C.

Khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế cùng chung trạng thái thời tiết xấu. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; cao nhất 15- 18 độ C.

Chuyên gia khí tượng cho biết, trong vòng 10 ngày tới, cả miền Bắc sẽ duy trì rét đậm, rét hại, do sẽ có thêm 1-2 đợt không khí lạnh tăng cường liên tục tràn về, duy trì nền nhiệt thấp.

Theo Dân Trí