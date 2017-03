Ngày càng nhiều án mạng từ bi kịch gia đình

Sau mỗi vụ án tình là sự tan vỡ của một gia đình, người chết kẻ vào tù, con cái bơ vơ. Những đứa trẻ sẽ lớn lên trong vòng tay bao bọc, dạy dỗ của ai? Hay với sự mặc cảm của bản thân, gia đình cùng với thiếu giáo dục từ cha mẹ chúng sẽ trượt dài, sa ngã vào con đường phạm pháp(!?)

Chiều 16-11, theo thông tin từ Công an xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) cô giáo Nhuyễn Thị B.T. (ngụ địa phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 trường tiểu học Thạnh Đông 3) đã bị chồng dùng búa chém vào người nhiều nhát khiến cô tử vong tại chỗ.

Đồng nghiệp của cô T. kể lại trong nỗi kinh hoàng : Vào đầu giờ buổi chiều 15 -11, khi các bác sĩ của trạm xá xã đang tổ chức chích ngừa cho các em học sinh tại trường thì bất ngờ thấy cô T. vừa chạy vừa kêu cứu. Người rượt đuổi là ông Trần Quốc Thạnh (chồng cô T.) với cây búa lăm lăm trên tay. Chứng kiến cảnh trên, mọi người vội lao đến can ngăn nhưng không kịp, ông Thạnh như con thú say mồi, dùng búa xuống tay liên tiếp khiến cô T. ngã khuỵu và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, ông Thạnh móc chai thuốc trừ sâu giấu sẵn trong người uống tự tử. Nhưng mọi người đã can ngăn, đưa ông Thạnh đi cấp cứu, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Hàng xóm của cô T. cho biết, ông Thạnh là người chồng vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ con. Trước đây ông đã đi tù vì tội chém vợ gây thương tích nặng. Sau khi ra tù, hai vợ chồng vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó, ngày 13-11, CA huyện Vị Xuyên, Hà Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Thị Thơ (SN 1976, ngụ thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 10-11, lợi dụng lúc chồng là anh Phạm Văn Lai (SN 1974) sơ hở, Thơ dùng dây siết cổ chồng cho tới khi tắt thở. Giấu xác anh Lai đến 2 giờ sáng 11-11, Thơ dùng xe máy chở nạn nhân vứt xuống Sông Lô (tại cầu Km 21 thuộc thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên) để phi tang, tuy nhiên vụ việc bị CA phát hiện, bắt giữ.

Nguyên nhân dẫn đến hành động trên, theo Thơ là do anh Lai thường xuyên uống rượu bê tha, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn cãi cọ, đánh nhau liên miên đến mức người vợ không thể chịu nổi đòn roi của chồng nên ra tay sát hại như một sự giải thoát cho mình.

Mới đây, Lúc 11 giờ ngày 13-11, tại nhà trọ thuộc KP Thạnh Lợi, P.An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Võ Văn Út (SN 1987, quê tỉnh An Giang, tạm trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao đâm một nhát vào ngực vợ là chị Châu Thị Phương Linh (SN 1990) khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau một ngày trốn chạy, Út đã bị bắt. Tại cơ quan công an, Út khai do vợ luôn căn nhằn về việc kiếm được ít tiền, không đủ nuôi vợ con (Út làm công nhân, lương tháng 3 triệu đồng). Trưa 13-11, khi đi làm về, Út lại nghe vợ ca thán, sau đó vợ bỏ đi với một thanh niên. Út chạy ra lôi vào, hai bên giằng co, qúa uất ức, Út chộp dao để trong phòng đâm vợ tử vong.

Nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, mặc dù chưa dẫn đến án mạng nhưng đã khiến dư luận bất bình. Vào 17 giờ ngày 12-11, tại ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, do mâu thuẫn gia đình, bà Nguyễn Thị Miếng (SN 1963) và con trai là Phạm Văn Thật (SN 1990) dùng dây trói chồng là ông Phạm Văn Ngạn (SN 1958) vào cột nhà, sau đó lấy túi ni lông bịt miệng và dùng xung điện châm vào người nhiều lần nhưng nạn nhân may mắn thoát chết, vùng chạy kêu cứu. Nhận được tin báo, Công an huyện Thạnh Hóa đã đến hiện trường, điều tra nguyên nhân để có biện pháp xử lý.

Ngày 15-11, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi của Phạm Thị Trinh ép con trai uống thuốc sâu dẫn đến tử vong. Kết quả xác minh bước đầu, anh Lê Văn Diệu (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) và vợ Phạm Thị Trinh lấy nhau đã hơn 10 năm, hai người có một con trai năm tuổi, Trinh đang mang bầu đứa thứ hai.

Khoảng tháng 7-2011, anh Diệu bắt quả tang vợ hẹn hò với một thanh niên nên nghi ngờ bào thai Trinh đang mang không phải con của mình. Sáng 3-11, người chồng lại chất vấn vợ về việc này và cãi vã xảy ra. Bực tức, anh Diệu bỏ về nhà cha mẹ ruột. Ít phút sau Trinh và con trai lớn cũng đón xe đến đây. Hai vợ chồng tiếp tục to tiếng, Trinh đề nghị li dị, chia tài sản rồi cùng con ra về.

Một lúc sau, anh Diệu nhận được điện thoại của người nhà thông báo, mẹ con Trinh đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau bốn ngày cấp cứu tại bệnh viện, cháu bé đã tử vong, riêng Trinh thoát chết.

Trước đó, ngày 14-11, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cũng đã khởi tố một vụ án ghen, bắt tạm giam Cao Anh Tú (54 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Do nghi ngờ vợ là chị Hoàng Tú Oanh (36 tuổi) không chung thủy, nên Tú yêu cầu đưa hai con chung đi xét nghiệm ADN nhưng chị Oanh không đồng ý. Vì việc này mà người chồng tức tối rắp tâm hại vợ. Rạng sáng 13-11, trong lúc vợ đang ngủ, Tú dùng kéo đâm nhiều nhát vào người, tưởng chị Oanh đã chết, Tú nhảy từ lan can tầng hai nhà mình xuống đất tự tử, nhưng chỉ bị gẫy xương sườn và xây xát ngoài da.

Có thể nói, chưa bao giờ sự gắn kết trong gia đình lại trở nên lỏng lẻo như hiện nay. Trước sức ép của cuộc sống hiện đại với rất nhiều lo toan, căng thẳng cùng những cám dỗ vật chất khiến tình nghĩa phu thê ngày càng rẻ rúng, thậm chí sẵn sàng đem đi đánh đổi lấy tiền bạc. Cuộc sống thực dụng cùng lối sống buông thả, sự ích kỷ cá nhân xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là những tác động lớn dẫn đến sự rạn vỡ ngày càng nhiều trong các gia đình, là mầm mống của bạo lực.

Điều đáng lo lắng nhất là một bộ phận không nhỏ giới trẻ, thậm chí được học hành, giáo dục đàng hoàng cũng có cách nhìn rất lệch lạc về gia đình. Họ yêu đương, cưới hỏi rất dễ dãi và dĩ nhiên cũng nhanh chóng ra tòa li dị. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong các gia đình trẻ ngày càng nhiều. Và lệ lụy là con cái họ không có đủ tình thương và sự chăm sóc, dạy dỗ chu đáo của cả cha và mẹ. Rất dễ dẫn đến sự lệch lạc trong phát triển tâm lý. Và lẽ đương nhiên con đường trở thành một người bình thường, hữu ích đối với những đứa trẻ này rất nhiều chông gai.



Theo M.Tân (CAO)