Ngày cuối nghỉ lễ, giao thông Sài Gòn thông thoáng

Theo đó, từ 14 giờ chiều đến 18 giờ chiều 3-5, trên quốc lộ 1A, cửa ngõ phía tây TP.HCM mật độ phương tiện ổn định ở mức trung bình.



Cụ thể, từ ngã tư An Sương đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) giao thông thông thoáng, lượng xe thưa thớt. Từ vòng xoay An Lạc đến cầu vượt nút giao Bình Thuận (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) lượng phương tiện có đông hơn do ở đây hình thành thế “thắt cổ chai” hoặc tại các điểm giao cắt, đèn đỏ. Nhiều xe ô tô xếp hàng dài nhưng không xuất hiện tình trạng kẹt hay ùn ứ lâu.



Theo một cảnh sát giao thông Đội CSGT Tân Túc ( huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì lượng phương tiện trên quốc lộ 1A từ ngày 2 đến ngày 3-5 giao thông ổn định. Điều này trái ngược với ngày 29-3, do đợt nghỉ lễ kéo dài nên lượng người đổ về đông nhưng đợt nghỉ lễ kéo dài, trong khi công nhân đã bắt đầu làm việc từ ngày 3-5 nên nhiều người đã rải rác trở về TP từ trước.

Tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), lượng phương tiện xuất bến, cập bến vừa phải, người mua vé khá thưa thớt. Được biết sáng cùng ngày lượng hành khách tăng khá cao tại bến xe này nhưng không tạo nên khung cảnh quá tải.



Trong khi đó, trên đường Đinh Bộ Lĩnh trước Bến xe Miền Đông, lượng phương tiện khá đông bắt đầu từ khoảng 16 giờ 30 chiều, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khá khó khăn.



Trong bến xe hàng ngàn người từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ theo xe khách đổ về bến. Các xe chật kín hàng khách với lỉnh kỉnh đồ đạc và mệt mỏi vì trải qua hành trình khá dài trong thời tiết nóng bức.

Lượng xe đổ bến xuất bến khá cao khiến cho tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh lưu thông khá khó khăn, hàng ngàn phương tiện ùn ứ từ trước Bến xe miền Đông kéo dài đến cầu Bình Triệu.

Tại các tuyến đường như quốc lộ 1A, quốc lộ 13, quốc lộ 1K (đoạn qua quận Thủ Đức), xa lộ Hà Nội (quận 9)…, lượng phương tiện từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu… trở về TP tuy khá đông nhưng không gây ra kẹt xe hay ùn ứ.

Trên xa lộ Hà Nội, cửa ngõ phía Đông quan trọng của TP, trong ngày 3-5, lượng phương tiện giữ ổn định ở mức trung bình.







Tại phà Cát Lái nối Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) với quận 2, TP.HCM từ 16 giờ 30 đến 18 giờ cùng ngày, lượng phương tiện khá đông, hàng trăm xe máy chờ chực để trở về TP sau đợt nghỉ lễ kéo dài.



Đại diện phà Cát Lái cho biết hành khách qua phà tập trung cao từ chiều 2-5 với khoảng 80.000 lượt. Ban Quản lý phà Cát Lái cho biết đã phải điều động 60% quân số và vận hành tối đa tất cả các phà từ 100 tấn đến 200 tấn để phục vụ người dân.

Riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách không tăng giảm đột biến so với ngày thường. Tại những tuyến đường xung quanh sân bay không xuất hiện tình trạng ù ứ cục bộ, kéo dài.

Vào cuối giờ chiều cùng ngày, lượng phương tiện tăng nhẹ ở giao lộ Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.