Ngày đầu năm Tân Mão: Nắng đẹp khắp 3 miền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, không khí lạnh tiếp tục suy yếu chậm trong 1-2 ngày tới, do vậy các tỉnh miền Bắc trong thời kỳ này trời tiếp tục còn rét đậm, riêng vùng núi rét hại.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Mão (mùng 1 Tết), thời tiết tại các tỉnh miền Bắc được dự báo không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc dao động từ 10-20 độ C.

Các tỉnh miền Bắc đón năm mới trong ánh nắng xuân xua đi cái rét buốt của những ngày cuối năm cũ (Ảnh: Kiều Minh)

Cũng trong ngày đầu năm mới, thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây trời nắng; gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3; đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rải rác; gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3; trời rét, phía bắc rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày mùng 1 Tết Tân Mão nhiều mây, có mưa rào vài nơi; gió đông bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía nam 25 - 28 độ C.

Tại Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; gió đông bắc cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Còn tại các tỉnh Nam Bộ đón ngày đầu năm với ngày nắng, đêm không mưa; gió đông bắc cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Theo Kiều Minh (VTC News)