Ngày giỗ đầu bên sông Lam

Anh Thành quét dọn lại bàn thờ để lo ngày giỗ đầu cho 20 nạn nhân xấu số - Ảnh: Văn Định



Vào thời điểm này miền Trung đang vật lộn với mưa lũ. Nước lũ ở sông Lam vẫn cuồn cuộn chảy. Ai đi qua khúc sông này (đoạn qua địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đều nhớ về hình ảnh chiếc xe khách định mệnh bị lũ cuốn trôi trong cơn lũ lịch sử năm ngoái ở Hà Tĩnh.Sau một năm, điểm trục vớt xe khách 48K-5868 đã trở thành nơi tưởng nhớ đến những người xấu số. Một tấm bia đá khắc tên 20 nạn nhân được dựng lên bên sông Lam. Để làm được như thế này, anh Trần Văn Thành, một người chuyên quét dọn ở đây, cho biết đều do người đi đường đóng góp xây dựng. Nhiều người đã đau xót trước sự mất mát do mưa lũ để lại quá lớn cho con người. Ai cũng muốn có một nơi tưởng nhớ các nạn nhân nằm bên sông Lam.Anh Thành ở xóm 2, xã Xuân Hồng. Nhà anh cách điểm trục vớt xe khách khoảng 300m. Lúc trục vớt xe, anh bị tai nạn không thể đến chứng kiến được. Nhưng mười ngày sau, anh khỏe lại, bước tập tễnh ra thì thấy một bãi đất hoang với hương hoa, bánh trái, vàng mã đốt vứt bừa bãi.Thấy nhiều người đến trải tờ báo, tấm nilông thắp hương làm lễ, anh xót thương cho những nạn nhân xấu số mà không có một nơi tưởng nhớ. Anh về bàn với vợ, dù nghèo khó mấy hai vợ chồng cũng mua một cái am ra đặt bên bờ sông cho người đi đường có nơi viếng. Thấy anh có tâm, nhiều người đi đường đưa tiền cho anh làm mái che bằng tôn, láng sân trước miếu. Có người còn dựng cả một tấm bia đá khắc tên các nạn nhân nhờ anh trông giữ.Ngày giỗ đầu của 20 nạn nhân, anh Thành dậy rất sớm ra khu miếu thờ quét dọn, sửa sang lại bàn thờ, chiều tối làm một mâm cơm, mua ít hoa quả cúng. “Mình hương khói cho các nạn nhân trong vụ chìm xe năm ngoái chỉ mong làm phúc thôi. Mỗi lần ra thắp hương, tôi nhìn ra sông Lam, cứ ám ảnh mãi hình ảnh họ chết rất oan uổng.Theo tôi, bia đá đặt bên sông Lam có ý nghĩa rất nhiều để nhắc nhở cho những người điều khiển ôtô ý thức được mưa lũ, người dân đi qua không quên được nỗi đau này để cùng nhau giảm bớt tai nạn thương tâm” - anh Thành nói.Theo VĂN ĐỊNH (TTO)