Ngày mai, bão số 10 vào vùng biển Hà Tĩnh-Quảng Ngãi

Đến 16 giờ ngày 30-9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Từ trưa 30-9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 13-14. Ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ từ đêm nay có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triền cao 3-4 m.

Ngày 28-9, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi các tỉnh miền Trung, cao nguyên, các bộ liên quan đề nghị theo dõi chặt diễn biến bão, lũ.

Sáng cùng ngày, tại ngã ba sông Sài Gòn - Vàm Thuật (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM), Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, Sở Cảnh sát PCCC TP phối hợp với các lực lượng quận 12 tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai. Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sắp tới TP sẽ thống nhất dùng đường dây nóng 114 tiếp nhận các tin tai nạn trên biển, sông để kịp thời huy động lực lượng đến ứng cứu.

AT - A.NHÂN