Ngày mai miền Bắc sẽ đón mưa trên diện rộng

Chiều nay (3-6), Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ở phía Bắc đang duy trì một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.



Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều 4 đến 5-6 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông.

Lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến khoảng 10-30 mm.



Ngày mai Hà Nội sẽ có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến khoảng 10-30 mm.

Tuy nhiên theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay trong ngày 3-6, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến khoảng 35-38 độ C.

Một số nơi trên 38 độ C là Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,5 độ C, Tương Dương và Con Cuông (Nghệ An) 38,6 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,1 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,8 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 38,2 độ C,…

Nắng nóng vẫn còn duy trì trên các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C khoảng 10-18 giờ trong ngày mai (4-6).

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 5-6 nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, đồng thời có xu hướng dịu dần ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.