Ngày thứ bảy, chủ nhật giáp tết: Công an, hải quan vẫn làm việc

Các thủ tục về đăng ký xe, xử lý vi phạm vẫn được giải quyết. Tại các đội CSGT công an các quận huyện, việc đăng ký môtô (riêng Q.Bình Thạnh đăng ký tại Đội đăng ký xe 282 Nơ Trang Long) và xử lý vi phạm cũng được giải quyết trong hai ngày cuối tuần.



Các trường hợp làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu cũng sẽ được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (văn phòng phía Nam, 254 Nguyễn Trãi, Q.1) và Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM (161 Nguyễn Du, Q.1) giải quyết trong hai ngày trên.



Thượng tá Nguyễn Văn Anh, trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, cho biết các trường hợp cần hộ chiếu đi lại dịp trước và trong Tết Nguyên đán nếu có đơn yêu cầu cũng sẽ được giải quyết.



Tương tự, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng có thể yên tâm đến tất cả các cửa khẩu trên địa bàn TP.HCM làm thủ tục hải quan trong hai ngày này.





Theo HOÀNG KHƯƠNG (TTO)