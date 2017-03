Nghệ An: Bắt 19 “cẩu tặc”

(PL)- Ngày 22-10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ 15 nghi can (cùng trú huyện Nghi Lộc) có hành vi trộm 120 con chó của người dân.

Đồng thời, tạm giữ 12 xe gắn máy và một số dụng cụ cần câu chó, bả đánh chó của 15 người trên. Trưa 19-10, công an phát hiện và bắt giữ bốn người mang bốn con chó đến bán cho quán thịt cầy của anh Nguyễn Đức Hải (ở xã Nghi Trung). Từ lời khai của bốn nghi can, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt tiếp 11 người còn lại. Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra, xử lý ba chủ quán thịt chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc cùng có hành vi mua chó của 15 nghi can. Rạng sáng 17-10, Công an xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã tạm giữ, lấy lời khai của bốn “cẩu tặc” gồm: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đức Cường và Nguyễn Văn Long (cùng trú huyện Thanh Chương). Hoàng đi xe máy một mình bắt trộm chó bị người dân phát hiện, bắt giữ “đánh hội đồng” và đốt xe máy. Tương tự, Thịnh, Cường, Long lại đến xã Thanh Lâm trộm chó cũng bị người dân bắt đánh đến ngất xỉu. Đ.LAM