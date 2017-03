Nghệ An: Bắt giữ hai xe chở 20 m3 gỗ lậu

Trước đó, ngày 10-1, Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ một xe ôtô khác vận chuyển 29 phiến gỗ không có giấy phép. Các loại gỗ bắt giữ được ở hai xe chủ yếu là sến, táu, dổi… với tổng khối lượng gần 20 m3. Số gỗ này do Nguyễn Hữu Ất (trú xóm 14, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) điều hành. Công an huyện Anh Sơn đã triệu tập Ất đến trụ sở công an để tiếp tục điều tra. Hiện tại Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ hai xe ôtô và toàn bộ số gỗ lậu trên.

T.MINH