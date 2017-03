Nghệ An: Bắt giữ một đối tượng làm giả hàng tấn bột ngọt

Ngay trong ngày, công an khám nhà riêng của Hồ Viết Hiển, phát hiện và thu giữ gần 2 tấn bột ngọt giả đã đóng gói mang nhãn hiệu Ajnomoto, 24,5 kg bột ngọt mang nhãn hiệu Miwon cùng 24 kg nguyên liệu làm giả bột ngọt. Đồng thời, công an thu giữ tại nhà Hồ Viết Hiển nhiều vỏ bao bột ngọt giả, máy đóng gói bột ngọt và cân bàn. Hiện Công an TP Vinh đang tạm giữ đối tượng Hồ Viết Hiển để tiếp tục điều tra làm rõ.

ĐẮC LAM