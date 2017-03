(PL)- Ngày 3-3, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Văn Tài, cùng là sinh viên Trường Trung cấp kỹ thuật Nghệ An, để điều tra hành vi cướp và hiếp dâm.

Trước đó, đêm 1-3, chị LTH trên đường đến xã Nghi Phú (TP Vinh) thì bị hỏng xe đạp phải dắt bộ. Hoàng cùng Tài đến chặn xe H. để cướp tiền và điện thoại. Sau đó, cả hai khống chế H. chở ra chỗ vắng thực hiện hành vi hiếp dâm. Được biết, Hoàng từng có tiền án về tội cướp giật. Đ.LAM