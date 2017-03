Nghệ An: Cành đào đá giá 10 triệu đồng

Cũng như những năm trước, đào đá ngay lập tức chiếm lĩnh thị trường và giá được đẩy lên cao gấp 2-3 lần so với đào Nhật Tân của Hà Nội. Một cành đào đá loại lớn được bán với giá 10 triệu đồng/cành, giá rẻ nhất là 900.000 đồng/cành.

Đào đá là loại đào mọc tự nhiên hoặc được người Mông ở vùng núi cao của Nghệ An và nước Lào trồng. Người trồng phải đầu tư hàng chục năm mới cắt cành bán được. Loại đào này được ưa chuộng vì cành mập, to, nhiều rêu rừng còn bám trên cành trông rất cổ kính, hoa lại bung to và lâu tàn. Chơi đào đá ngày tết đang là mốt của những đại gia ở TP Vinh.

Theo những người dân bán đào đá, hai năm gần đây đào đá trong các khu rừng biên giới và khu bản người Mông ở các huyện miền Tây Nghệ An đã bị săn chặt hết. Năm nay, hầu hết họ phải sang Lào tìm, đặt mua trước cả tháng.

Đ.LAM