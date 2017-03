Nghệ An: Cháy xe giường nằm, 47 hành khách hoảng loạn

Nhiều hành lý trên xe bị cháy trụi. Ảnh: THANH HOÀI

Tài xế vội dừng xe, đánh thức hành khách đang ngủ xuống xe tránh lửa. Do quá hoảng loạn, nhiều hành khách xuống xe không kịp mang theo hành lý. Lúc này, lửa cháy lan dữ dội ra phía đầu xe. Công an tỉnh đã điều hai xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy sau 30 phút. Được biết, nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do chập điện.

ĐẮC LAM