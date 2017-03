Nghệ An: Chết vì rơi từ tầng ba chung cư Tecco

Nạn nhân chân còn đi giày, mặc áo ấm, đầu bị vỡ, thân gãy mềm, chết tại chỗ. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã đến khám nghiệm hiện trường, phát hiện trong túi áo nạn nhân giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Đức Hạnh (SN 1962, quê quán xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; thường trú phường Lê Mao, TP Vinh).

Hiện trường người đàn ông rơi từ trên tòa nhà chung cư Tecco xuống đường.

Được biết, ông Nguyễn Đức Hạnh là cán bộ của Công ty Cổ phần Nông sản xuất nhập khẩu tổng hợp Nghệ An, chủ sở hữu căn hộ tầng 3, tòa nhà chung cư Tecco.

Đ.LAM