Nghệ An: Chưa giải quyết dứt điểm được nạn ăn xin đeo bám du khách

Trả lời những câu hỏi của báo chí, ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho rằng, lâu nay ở Nghệ An cũng như cả nước có năm tồn tại trong các lễ hội đó là, vấn đề vệ sinh môi trường chưa tốt; vẫn còn tình trạng ăn xin; còn nặng về mê tín dị đoan như đốt hàng mã, cầu an, giải hạn; nâng giá, ép giá đề ra các giá dịch vụ không đúng quy định; đổi tiền lẻ với tỉ giá cao.





Ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 2 năm 2015 tỉnh Nghệ An.

Hầu hết các tồn tại trên thì ở Nghệ An đã và đang giải quyết được, nhưng vấn đề giải quyết dứt điểm nạn ăn xin (diễn ra nhiều ở Đền ông Hoàng Mười, đóng ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thì chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm. Chúng tôi đã họp với UBND huyện Hưng Nguyên và phía công an để giải quyết nạn ăn xin ở Đền ông Hoàng Mười, nhưng thấy rất khó chống được người ăn xin. Có ý kiến đưa ra là cho xe chở những người ăn xin trở về gia đình hoặc đưa đi nơi khác. Cũng có ý kiến khác là gom tất cả những người ăn xin lại đưa về nuôi cho đến khi hết mùa lễ hội thì…thả họ ra. Tuy nhiên phía công an và UBND huyện Hưng Nguyên không đồng ý các giải pháp trên và chưa đưa ra được giải pháp mới để giải quyết dứt điểm.

Ông Thanh cũng cho biết, UBND tỉnh và Sở Văn Hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Ngành văn hóa Nghệ An đang tiếp thu, phối hợp cơ quan chức năng chấn chỉnh những vấn đề biến tướng trong lễ hội.