Nghệ An: Đề nghị truy tố nguyên chi cục trưởng Chi cục QLTT

(PL)- Ngày 12-9, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã có kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND tỉnh truy tố Nguyễn Quốc Anh, nguyên đội phó Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 và Nguyễn Văn Bản, nguyên chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An, về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, tháng 11-2007, Đội QLTT số 5 do Anh chỉ huy đã bắt giữ hai xe tải vận chuyển 36 cuộn thép và chuyển hồ sơ cho Chi cục QLTT tỉnh xử lý. Sau đó ông Bản giao cho Anh tổ chức cẩu số thép này xuống nhưng phải để lại trên xe tám cuộn thép cho chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Trinh, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 170 triệu đồng. Tháng 11-2009, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên Bản không phạm tội, phạt Anh chín tháng cải tạo không giam giữ (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin). Cuối tháng 4-2010, Tòa Phúc phẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh để điều tra lại từ đầu. HĐXX phúc thẩm nhận định án sơ thẩm kết tội Anh mà không kết tội Bản là bỏ lọt người, lọt tội. ĐẮC LAM