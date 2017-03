Nghệ An: Giám định tang vật xác ba con hổ

Đang giám định tang vật xác ba con hổ (ảnh) thu giữ chiều 28-5 để xác định nguồn gốc, phục vụ điều tra, sau đó sẽ tổ chức tiêu hủy xác ba con hổ trên.

Chiều 28-5, trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), lực lượng Đội CSGT 5-1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) yêu cầu xe ô tô con mang BKS 30S-3286 chạy hướng ra Hà Nội dừng xe nhưng lái xe tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng CSGT đuổi theo thì chiếc xe con chạy rẽ vào quốc lộ 48 theo hướng lên đường mòn Hồ Chí Minh. Khi rượt đuổi được gần 20 km, các chiến sĩ cảnh sát nổ súng. Lái xe vẫn tiếp tục bỏ chạy tiếp một đoạn rồi dừng xe bên quốc lộ, một đối tượng kịp mở cửa xe lao ra trốn thoát. Cảnh sát bắt giữ được Nguyễn Đình Hải và khám xét xe phát hiện, thu giữ xác ba con hổ (trọng lượng 320 kg) ướp đông lạnh và bốn biển số ô tô giả, một con dao bầu và một tuýp sắt. Hiện Hải đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Đ.LAM