Nghệ An: Hai siêu xe Lexus, Camry cùng mang biển số ‘độc’… giống y nhau

Ngày 25-10, trang xe ô tô Xứ Nghệ trên facebook đã đưa hình ảnh xe Lexus mang biển 37A- 23456 đang chạy ở đoạn đường trước Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và xe Toyota Camry cũng mang biển 37A- 23456 để mọi người cùng bàn luận biển xe nào thật, giả.







Hai siêu xe mang biển số kiểm soát giống y nhau

Qua hình ảnh, có người cho rằng biển số trên xe tiền tỉ Lexus có phản quang là “biển số xịn”. Có người đoán xe Toyota Camry mang biển xịn 37A- 23456 vì chủ xe rất quý trọng biển, có bọc nhựa chống nước biển đàng hoàng.

Tuy nhiên, chiều 29-10, trả lời báo chí, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: BKS 37A- 23456 đã cấp cho xe Toyota Camry vào giữa tháng 10-2014. Chủ nhân xe Toyota Camry mang BKS 37A- 23456 là một phụ nữ ở phường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An). Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết, sẽ xử phạt nghiêm (tịch thu biển số giả, tạm giữ phương tiện, mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng) khi tìm ra xe Lexus mang BKS 37A- 23456 giả.

Trước đây, năm 2008, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình "Những con số những tấm lòng" - đấu giá biển kiểm soát xe cơ giới đường bộ đẹp, thu được hàng tỉ đồng sung vào Quỹ vì người nghèo.

Trong phiên đấu giá lần đầu tiên vào tối 11-4-2008, Công an tỉnh Nghệ An đưa ra 7 biển kiểm soát xe ô tô và 3 biển xe mô tô có số đẹp, được nhiều người ưa chuộng, thu được gần 2,4 tỉ đồng. Biển kiểm soát xe ô tô 37S-9999 được bán với giá 700 triệu đồng (cao gấp 14 lần so với giá sàn đưa ra là 50 triệu đồng) cho ông Nguyễn Khắc Viện (ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên-Nghệ An). Tiếp đến là biển 37S-8888 giá 430 triệu đồng, 37S-7777 giá 310 triệu đồng, biển số 37S-6868 giá 290 triệu đồng, 37S-6666 giá 260 triệu đồng. Biển kiểm soát xe ôtô được mua với giá thấp nhất là 37S-5699 (24 triệu đồng). Sau đó, việc đấu giá biển số đẹp có nhiều luồng ý kiến trái chiều nên phải dừng lại.