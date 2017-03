Nghệ An: Mưa lớn cuốn trôi bốn nhà dân

Do nước lũ dâng lớn, xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) bị cô lập. Nhiều gia súc, gia cầm ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương bị lũ cuốn trôi. Nhiều cột điện bị đổ gãy. Do mưa lớn làm đường trơn, lúc 0 giờ ngày 11-8, một xe tải bị lật trên quốc lộ 7A (huyện Con Cuông), rất may không có thiệt hại về người.

UBND huyện Tương Dương đã di dời khẩn cấp tất cả 37 hộ dân bản Xốp Mạt và trụ sở UBND xã, Trạm xá xã Lượng Minh để tránh núi nứt, sạt lở. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính trích 10 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2012 hỗ trợ tỉnh Nghệ An để xây dựng khu tái định cư nhằm di dời khẩn cấp toàn bộ dân bản Xốp Mạt ra ở khu Na Sám Hở (xã Lượng Minh).

ĐẮC LAM