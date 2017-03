Nghệ An: Nghi án cụ bà bị giết trong căn nhà khóa trái

Suốt hơn 2 ngày qua, căn nhà bà Nguyễn Thị Bình (70 tuổi) ở khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh (TP Vinh, Nghệ An) luôn đóng kín cửa. Hàng xóm nghĩ rằng bà đến nhà con cái chơi nên không ai hồ nghi.

Đến sáng 24/7, con cháu bà Bình ghé nhà chơi thấy cửa đóng kín. Nghe hàng xóm nói 2 ngày qua không thấy bà đi tập thể dục, cũng không thấy sinh hoạt ở nhà.

Cái chết của bà Bình khiến hàng xóm bất ngờ - Ảnh: CTV

Nghĩ chuyện chẳng lành nên người nhà của bà trèo tường vào. Qua khe cửa, đứa cháu quan sát thấy bà nằm bất động trên sàn nhà, mùi hôi thối bốc ra. Lúc này mọi người mới phá cửa xông vào trong.

Quan sát hiện trường, người nhà phát hiện có một chiếc khăn tắm phủ lên mặt bà, xung quanh thi thể có vết máu, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi bởi người ngoài.

Sự việc nhanh chóng được báo lên Công an phường Đông Vĩnh. Trước diễn biến bất thường, công an phường này phải phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.

Theo những người sống cạnh nhà, chồng bà Bình đã mất cách đây khoảng 10 năm, con cái đều lập gia đình nên bà chỉ sống một mình trong căn nhà cấp 4. Thời điểm người nhà phá cửa xông vào, cửa cổng và cửa nhà đều được khóa trái ở bên ngoài.

