Nghệ An: Nhiều tin nhắn rác nói xấu lãnh đạo tỉnh

Các tin nhắn này cũng “tiết lộ thông tin” quy hoạch cán bộ ở một số cơ quan, các huyện. Tuy nhiên, khi gọi lại số điện thoại nhắn tin thì không liên lạc được.

Trước đó, tháng 3-2009, tại Nghệ An cũng xuất hiện tin nhắn nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh. Cơ quan công an đã điều tra, phát hiện tin nhắn được phát ra từ điện thoại di động của một cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

ĐẮC LAM