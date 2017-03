Nghệ An: Thu giữ nhiều sừng, xương động vật và ngà voi

Sáng 27-1, trên quốc lộ 7A (thuộc huyện Con Cuông, Nghệ An) lực lượng chức năng bắt quả tang xe tải gắn biển số Lào do tài xế Nguyễn Hồng Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) chở số sừng động vật và xương nêu trên.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc những sản phẩm trên.

ĐẮC LAM