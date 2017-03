Nghệ An: Tổ chức giao lưu, chúc mừng bí thư huyện về làm phó giám đốc sở

Nhiều người đặt câu hỏi, "sao chúc mừng tỉnh ủy viên - phó giám đốc mà hoành tráng xa hoa vậy?", "kinh phí ngân sách lấy đâu ra?"... và "ném đá" bình luận trên Facebook. Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cho biết Sở không bỏ kinh phí ra tổ chức đêm giao lưu này mà do ông Hiếu với bạn bè, người thân bỏ kinh phí.



Chú thích ảnh: Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (đứng giữa) giao lưu văn nghệ. Ảnh: Facebook

Từ đêm 25-2, trên Facebook của bạn bè ông Hiếu và một số người xuất hiện hình ảnh Đêm giao lưu chúc mừng ông Hiếu có đông người tham dự. Trên phông sân khấu lấp lánh có treo tấm bảng lớn: “UBND Nghệ An, Sở NN&PTNT: Đêm giao lưu chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Tỉnh ủy viên - Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An".

Một số người thấy hình ảnh này cho rằng đêm giao lưu quá tưng bừng, hoành tráng. Có người đặt câu hỏi "kinh phí ngân sách lấy đâu ra ?"...

Đêm giao lưu trên được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị của Nhà khách Nghệ An.

Chiều 26-2, ông Lâm Duy Thưởng, Phó Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, cho biết: "Sở không xuất kinh phí ra tổ chức đêm giao lưu chúc mừng anh Hiếu mà kinh phí do gia đình anh Hiếu và bạn bè chi trả.

Buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm anh Hiếu trở về làm phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An có rất đông cán bộ, người dân huyện Yên Thành, bàn bè đến chúc mừng. Nhiều người Yên Thành quý mến anh Hiếu khi anh rời mảnh đất này đã khóc tại buổi lễ.

Do cuối buổi chiều, người thân và bạn bè có nhờ chúng tôi đặt địa điểm đêm giao lưu chúc mừng để vui văn nghệ. Chúng tôi gọi điện thoại sang Nhà khách Nghệ An đặt giúp họ. Do phía nhà khách tự in phông, ma két có dòng chữ UBND tỉnh Nghệ An, Sở NN&PTNT và ghi chúc mừng tỉnh ủy viên... đã gây phản cảm, gây sự hiểu nhầm. Trong đêm giao lưu đó chỉ có chín mâm thôi".

Bà Bùi Thị Thục Hiền, Giám đốc Nhà khách Nghệ An, cho biết: "Cái sai là nhân viên của nhà khách chúng tôi đã tự tiện in phông chữ hoành tráng và không đúng. Chúng tôi nghĩ in tên cán bộ, chức vụ, cơ quan họ vậy nâng tầm nhà khách lên, không ngờ lại hại khách hàng rồi".

Bà Hiền nói: "Chiều 25-2, một cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An gọi điện thoại đến đặt cơm và giao lưu văn nghệ giúp người thân ông Hiếu. Tổng số có 42 người ăn cơm với đơn giá 185.000 đồng/suất. Rượu thì họ mang đến uống và chỉ uống của chúng tôi 16 chai nước khoáng. Tổng kinh phí hết 7,8 triệu đồng. Sau bữa tiệc, người thân của ông Hiếu bảo để họ thanh toán tiền chứ không phải Sở thanh toán, đến nay (25-2) chưa thấy họ đến thanh toán.

Bà Hiền cho biết thêm: "Trong đêm giao lưu đó chúng tôi không thấy lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An mà chỉ có ông Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An) và cán bộ sở này cùng một số cán bộ ở huyện Yên Thành và người thân, bạn bè ông Hiếu. Họ chủ yếu giao lưu, hát vui văn nghệ. Tôi thấy ông Sỹ hát rất nhiều".



Trung tâm hội nghị, Nhà khách Nghệ An

Trả lời báo chí, ông Sỹ cho biết: Sở không bỏ kinh phí ra tổ chức mà cái đó do ông Hiếu và bạn bè chi trả. Ông Sỹ cũng thừa nhận ma két trên sân khấu in như vậy chưa hợp lý và có phần bị lố.

Được biết Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An đang làm báo cáo sự việc trên lên chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Chiều 25-2, PV liên lạc điện thoại với ông Hiếu, ông cho biết hiện vừa nhận nhiệm vụ mới nên chưa có thời gian và ông Hiếu hẹn "sáng mai (tức sáng thứ Bảy) tại trụ Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An sẽ trả lời báo chí cụ thể.

Ông Hiếu từng giữ chức phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An rồi được điều đi cơ sở giữ chức bí thư Huyện ủy Yên Thành. Ngày 23-2, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường ký Quyết định số 688 chỉ định ông Hiếu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Yên Thành thôi giữ chức bí thư Huyện ủy Yên Thành để chuyển đến công tác tại Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, giữ chức phó giám đốc Sở.

Đến chiều 25-2, tại trụ sở Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Hiếu giữ chức phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Hiếu.