Nghệ An: Triệt phá băng Linh “cọt”

Giữa tháng 7-2011, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm đang lộng hành trên địa bàn. Trong đó, nổi cộm do Lê Văn Linh (tự Linh “cọt”, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu 40-50 đàn em liều lĩnh và xảo quyệt.

Xả súng bắn nhầm người vô tội

Để giành địa bàn làm ăn, băng Linh “cọt” nhiều lần đụng độ với các băng nhóm khác bằng dao sắc, mác nhọn và súng. Điển hình là vụ “đấu súng” tại khách sạn Tokyo III (TP Vinh) và vụ xả súng nhầm vào xe ô tô người đi đường (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin).

Do có mâu thuẫn trước đó, tối 26-8-2010, nhóm của Lê Quốc Hùng (con trai Linh “cọt”) hẹn với nhóm của Nguyễn Ngọc Hiếu ra sân bóng đá TP Vinh để “nói chuyện”. Hùng bỏ học sớm và nối nghiệp cha khi mới 16 tuổi. Khi nhóm Hùng đang đứng chờ thì thấy ô tô Chevrolet Captiva (không mang biển số, chở bốn người) trờ tới, do tưởng là xe của Hiếu nên Hùng đã xả súng bắn đạn hoa cải vào xe. Vụ xả súng nhầm làm tám viên đạn xuyên thủng xe và vỡ kính sau. Trong đó, một viên bắn trúng anh Trần Nhật Tân đang ngồi trên xe làm anh bị thương nặng.

Tiếp đến, đêm 11-7-2011, Hồ Duy Ngà (tự Thắng “ký”) đến khách sạn Tokyo III (phường Trường Thi, TP Vinh) tìm bạn là Nguyễn Năng Lượng (tự Lượng “tấn”, một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự) để bàn chuyện “làm ăn” nhưng không gặp. Tình cờ Ngà thấy Nguyễn Văn Toàn, một đối tượng chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi vừa bị Ngà chém gây thương tích 12%. Ngà bám theo Toàn thì gặp Bùi Hải Đoàn, một đàn em của Linh “cọt”. Sẵn có mâu thuẫn, Ngà dùng báng súng ngắn đánh Đoàn. Lập tức, đồng bọn của Đoàn từ khách sạn chạy ra vác dao mác tấn công Ngà và tiếng súng phát ra. Ngà lấy ô tô chạy ra ngoài thì bị hai cha con Linh “cọt” chặn đầu xe. Nhận tin báo, cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an phường Trường Thi có mặt thì các đối tượng đều bỏ chạy và để lại hiện trường bốn vỏ đạn.

Một số đàn em băng nhóm Linh “cọt” bị bắt giữ.

Trước khách sạn Tokyo III (TP Vinh, Nghệ An), nơi diễn ra vụ hỗn chiến và “đấu súng”. Ảnh: CTV

Truy nã Linh “cọt”

Lâu nay băng nhóm Linh “cọt” luôn tỏ ra mình có quen biết với một số người trong các cơ quan pháp luật nhằm để dọa các băng nhóm đối thủ.

Chiều 15-3, Nguyễn Phúc Dần và Trần Cảnh Vinh (cùng ngụ phường TP Vinh) đến gặp chủ một quán cà phê thuộc phường Hưng Phúc (TP Vinh) đòi nợ. Khi Dần và chủ quán đang cãi nhau số tiền nợ thì Linh “cọt”, Hùng và Trần Anh Tuấn (Tuấn “thủy”), Trần Hoài Kỷ (Đông “bu”), Nguyễn Anh Tú (Tú “mai”), Võ Thanh Tuấn (Tuấn “chuột”) cầm kiếm xông vào quán chém Dần, Vinh bị thương nặng. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc thì Dần, Vinh không hợp tác điều tra.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn của một giám đốc công ty xây dựng ở Hà Nội, tố cáo bị băng Linh “cọt” đe dọa không cho tham dự đấu thầu một công trình xây dựng tại Nghệ An. Chưa hết, Linh “cọt” còn câu kết với một số giang hồ gốc Hải Phòng để khống chế lĩnh vực khai thác quặng tại địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Chính nhờ sự câu kết này cùng hoạt động bảo kê mà băng nhóm Linh “cọt” có nguồn tài chính đủ nuôi sống và cung cấp “hàng trắng” cho đàn em.

Chiều 20-10, Đại tá Nguyễn Viết Hòa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã bắt tạm giam Lê Quốc Hùng (con Linh “cọt”), Trần Hoài Kỷ, Nguyễn An Tú, Võ Thanh Tuấn và Trần Anh Tuấn về tội cố ý gây thương tích. Riêng Linh “cọt” hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Linh về tội cố ý gây thương tích.

Về vụ xả súng tại khách sạn Tokyo III, Công an TP Vinh đã khởi tố các bị can Hồ Duy Ngà, Bùi Hải Đoàn và Võ Thanh Tuấn về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng đối với Ngà nhưng Ngà đã bỏ trốn, chưa nộp lại khẩu súng.

Đại tá Hòa cho biết các đối tượng trong băng nhóm Linh “cọt” hoạt động rất liều lĩnh. Sắp tới, có thể Bộ Công an nhờ cả cảnh sát Interpol truy nã quốc tế đối với Linh “cọt” để bắt bằng được Linh.

Ngày 4-10, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có hai băng nhóm chuẩn bị đụng độ nhau nhằm giải quyết mâu thuẫn trong hoạt động trên địa bàn TP Vinh. Từ đây, các trinh sát đã bắt giữ được Nguyễn Văn Toàn và thu trong người Toàn một khẩu súng K59 với bảy viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng sẵn sàng khai hỏa.

NHÓM PHÓNG VIÊN