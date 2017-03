Nghệ An và Hà Tĩnh: Mưa lớn, lũ quét làm sập hai ngôi nhà và cầu tạm

Do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, đã xảy ra lũ quét ở xã Yên Na (huyện Tương Dương) chiều 21-9, làm nhà của gia đình anh Phan Trọng Hoàn và chị Phan Thị Tâm bị sập hoàn toàn. Có 8 ngôi nhà dân bị sập, hư hỏng và hàng chục hộ dân bị nước lũ dâng ngập sâu 50cm đến 1,5 m. Rất may mọi người trong gia đình kịp chạy trước khi bị lũ ập tới. Nhiều héc-ta hoa màu và công trình nước sạch ở huyện Tương Dương bị hư hỏng nặng. Quốc lộ 7A và nhiều đoạn đường liên xã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Nhiều xã như Yên Tĩnh, Tam Quang, Mai Sơn (huyện Tương Dương) cũng bị thiệt hại nặng do mưa lũ.





Lũ quét làm sập nhà dân ở xã Yên Na (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: CTV.

Ban Chỉ huy phòng chống bão, lụt huyện Tương Dương đã phải di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân ra khỏi vùng đang có nguy cơ lũ quét.

Tại TP Vinh, mưa lớn cũng làm ngập úng cục bộ, nhiều tuyến đường ngập chìm trong nước.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ nhiều đoạn đường bị ngập, chia cắt. Do cầu Trẩy trên tỉnh lộ 5 đang thi công, phải dựng cầu tạm (thuộc địa phận xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Tuy nhiên mưa lớn nước dâng cao đã cuốn sập cầu tạm, khiến tỉnh lộ 5 đang bị ách tắc giao thông.

Đến tối 22-9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An bắt đầu mưa nhỏ dần và nhiều huyện đã ngừng mưa.