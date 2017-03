Nghệ An vận động ngư dân thả con vích 70kg về biển

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước việc làm này của gia đình, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An đã lập biên bản, báo cáo lên cấp trên để đưa ra phương án xử lý tiếp theo và đề nghị gia đình ngư dân cùng các ngành chức năng ở huyện Quỳnh Lưu có biện pháp bảo vệ an toàn cho con vích.



Trước đó, ngày 3/1, trong lúc đang đánh bắt cá trên biển, ngư dân Lê Tiến Liệu, thôn Quyết Tiến, xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bắt được con vích lớn bất thường, nặng 70kg, dài khoảng 1m; tại địa phương chưa khi nào ngư dân phát hiện còn vích lớn đến như vậy. Sau khi nhận được thông tin bắt được vích khổng lồ, hàng trăm người dân đã đến xem.



Theo Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An, sở dĩ ngư dân Lê Tiến Liệu chưa đồng ý trả con vích về biển là vì muốn các cơ quan chức năng trả công xứng đáng cho việc bắt được. Hiện nay, con vích này đã được nhiều người đến xem “định giá” 30 triệu đồng.



Vích là loại động vật biển quý hiếm, cần được bảo vệ. Việc để con vích này lâu ngày, xa môi trường biển sẽ không đảm bảo an toàn cho vích; có thể gây cho vích mệt mỏi và yếu dần./.





Theo Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)