Nghệ An xây khu hành chính cao 27 tầng với hơn 2.000 tỉ đồng

Theo đó, vị trí xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh là khu đất "vàng" tại số 1, đại lộ Lê Nin (phường Hưng Phúc, TP Vinh) - cách trụ sở UBND tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành chừng 300 m.

Chiều 28-10, tại buổi họp xét, tuyển chọn phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và các cộng sự đã thuyết minh các phương án thiết kế kiến trúc công trình. Trong ba phương án đưa ra, hội đồng tuyển chọn đã chọn phương án 1.



Phối cảnh Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Nghệ An

Đó là tòa nhà được thiết kế với hai khối tháp vươn cao 27 tầng (gắn kết qua cầu nối giữa tầng 21 và tầng 22), trên diện tích đất hơn 52.000 m2 (diện tích xây dựng hơn 10.000 m2) tổng diện tích sàn khoảng 90.000 m2 sức chứa 1.700 người làm việc. Ngoài hai tòa tháp cao 27 tầng công trình còn nhiều hạng mục như khối tiếp dân, hành chính văn phòng, hội trường, cây xanh, mặt nước... Khái toán xây dựng công trình là hơn 2.000 (2.178) tỉ đồng. Công trình được xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao.

Theo ông Phạm Văn Sáu, Phó Giám đốc ban quản lý các dự án xây dựng và kiến thiết hạ tầng đô thị thuộc Sở Xây dựng Nghệ An: "Tỉnh Nghệ An sẽ không chọn nhà đầu tư nước ngoài, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì dự kiến năm 2017 công trình Trung tâm hành chính sẽ được khởi công". Khi công trình hoàn thành, các sở, ban ngành của tỉnh Nghệ An sẽ chuyển về tập trung làm việc tại Trung tâm hành chính tập trung này.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An đang giao cho chủ đầu tư trên cơ sở phương án kiến trúc được chọn, sớm hoàn thiện phương án đầu tư để trình thông qua HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2015. Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cũng yêu cầu trong khi chờ đợi xâu dựng và chuyển về Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, các sở, ngành, đơn vị đã được UBND tỉnh đưa vào danh sách sắp xếp, bố trí làm việc tại khu hành chính không được xây dựng mới, mở rộng trụ sở, chỉ được phép sửa chữa nhỏ để hoạt động đối với những cơ sở đã xuống cấp.

Trước đó, sáng 23-8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành trụ sở UBND tỉnh Nghệ An khối giữa cao 11 tầng nổi và một tầng hầm, một tầng bán hầm; hai khối 2 bên cao bảy tầng, với tổng diện tích sàn 17.817 m2 và trụ sở tiếp dân cao hai tầng... với tổng kinh phí khoảng 365 tỉ đồng từ vốn ngân sách. Về tòa nhà chính trụ sở UBND tỉnh Nghệ An có kiến trúc bao che hoàn toàn bằng kính, có năm thang máy và hai thang bộ thoát hiểm; hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại.