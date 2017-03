Từ tối, nhận được tin nhắn từ chat của anh Đức Hiển (Phó Tổng thư ký tòa soạn), mình đã không rời mắt được máy tính, tìm thông tin và chia sẻ với đồng nghiệp, cũng như anh chị trong tòa soạn. Đồng nghiệp của mình- phóng viên Hà Linh từ chiều đến giờ (hơn 23 giờ đêm) vẫn chưa ăn gì. Còn liều lĩnh bám sát hiện trường nữa. Mình nhắn anh Đức Hiển bảo Hà Linh đừng mạo hiểm quá, đừng quên giữ an toàn cho mình.

Nick của chị Bình An (thư ký tòa soạn phụ trách PLO) cũng liên tục sáng, vừa làm việc vừa chia sẻ thông tin với mình. Anh Phan Lợi, từ Văn phòng Hà Nội cũng không ngủ, biên tập bài giúp toà soạn. Trong trường hợp tòa soạn vừa tường thuật trên PLO, vừa cập nhật thông tin qua điện thoại từ xa, mà giờ giấc gấp rút như thế thì có một “tỉnh táo viên” coi bài vở là rất cần thiết. “Ở toà soạn vui lắm - rất pro", phóng viên Thanh Lưu chat như thế.

Mình đọc thông tin trên các báo đồng nghiệp không sót và cũng thường xuyên so sánh thông tin nhắn cho anh Đức Hiển và chị Bình An. Báo mình chỉ có mỗi phóng viên Hà Linh tại Huế, chỉ đạo của tòa soạn khá tốt, cùng với nỗ lực của phóng viên nên thông tin rất sát. Mình nhắc chị Bình An và anh Đức Hiển dùng hình của đồng nghiệp, đưa ngay lên PLO để thông tin cho nóng. Ngay một tờ báo điện tử thuộc diện nhanh mà vẫn phải cập nhật thông tin của PLO. Thế mới biết, quân mình người ít, phương tiện thô sơ mà "đánh đấm" giỏi thật. Những vụ thế này, chỉ đạo từ tòa soạn quan trọng lắm.

“Hà Linh, chị Bình An, anh Đức Hiển, cố gắng nhé! Cả kíp trực nữa".

0 giờ 45 phút ngày 17-1: “Chị Bình An, cho em xin số của Hà Linh, em muốn nhắn cái tin động viên đồng nghiệp quá”. Chị Bình An cho rồi lại bảo: “Giờ này, em đừng gọi cho Linh, để nó tập trung lo tường thuật”. “Vâng ạ”. Thôi vậy, dù sao chỉ mong Hà Linh cố gắng giữ an toàn cho mình trước hết. Vì một con tin, mà biết bao người đêm nay không ngủ, Linh ráng tác nghiệp tốt, cho bạn đọc thông tin nóng, nhưng đừng vì thế mà chủ quan nhé. Cố lên đồng nghiệp, nghề báo là thế mà.

1 giờ 5 phút, hình Hà Linh được đưa lên PLO. Trông hầm hố thế, thảo nào mà dám xông vào tận nơi với một tên đang thất tình bấn loạn. “Chị Bình An ơi, hình Hà Linh xấu quá, có tấm nào đẹp hơn không?”. “Kệ nó, nó xấu mẹ đẻ rồi mà”, chị đáp. Nói cho vui chứ nghề của mình, nghiêm túc lắm. Nghề của mình, những lúc thế này cần gì xấu đẹp. Chỉ cần tác nghiệp tốt, thông tin nhanh thôi.

Ông xã bảo “ngủ thôi em”, rồi lại quay ra ngáy khò khò, có hiểu gì nghề của mình đâu. Làm sao mà ngủ được khi đồng nghiệp của mình đang vất vả suốt đêm. Làm báo làm sao mà làm ngơ trước thông tin được.

Nghề báo là thế, có những đêm không ngủ, dù rằng đang nghỉ ngơi ở nhà và cũng chẳng bị triệu tập đi tác nghiệp, cũng không phải mảng miếng của mình. Vì thế mới có chuyện bạn Thanh Lưu, nửa đêm lại mò lên tòa soạn chơi, hỏi sao vậy, bảo "thấy tòa soạn đông vui quá, lên chơi rồi tìm hình cho tòa soạn luôn”.

1 giờ 30 phút ngày 17-1, nick của anh Đức Hiển và chị Bình An vẫn sáng.

THANH HẢI