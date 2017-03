“Nghề” giả sư bán nhang

Khó xử lý Theo Trung tá Nguyễn Văn Sơn, cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Bình Đa, hiện ở tổ 14A, khu phố 2 có hai nhóm người đến thuê nhà trọ, thường mặc áo thầy tu để đi bán nhang và quyên góp tiền. Một nhóm là nữ khoảng bốn người, nhóm thứ hai thì có một số người có giấy tờ là thầy tu thật. Có người thuê nhà trọ ở đây nhiều năm để bán nhang. Tuy nhiên, công an không thể xử phạt vì không có quy định nào cấm người bình thường mặc áo tu sĩ cả. Hiện chùa Pháp Bảo không sản xuất và bán nhang, cũng không cấp giấy cho bất cứ Phật tử nào đi bán nhang và quyên góp tiền để làm từ thiện cả. Nếu có ai đó xưng danh chùa thì tất cả đều là mạo danh, không phải người của chùa, người dân nên báo với công an để trục xuất những người này khỏi địa phương. Hòa thượng THÍCH ĐẠT MINH, trụ trì chùa Pháp Bảo Hiện một số chùa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có sản xuất một số mặt hàng để bán ra thị trường, trong đó có nhang. Tuy nhiên, không có chuyện bán nhang để làm công tác từ thiện, lại càng không có việc chùa giới thiệu người đại diện đi bán nhang và quyên góp tiền. Những người đi đến nhà dân vừa bán nhang vừa xin tiền thì tất cả đều là sư giả, là việc làm phi pháp. Hòa thượng THÍCH GIÁC QUANG, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai