Nghệ thuật xin từ chức!

Thứ nhất, người “từ chức” phải biết mình là ai. Đừng “cà chảnh” hở ra là bày đặt viết đơn để “nhát ma” thiên hạ, có ngày bị đạp rớt khỏi ghế là hết đỡ. Cần xem lại lý lịch của bản thân rằng nó có “đỏ” hay không, có thể dựa hơi người thân để người ta ngại không dám cho mình từ chức hay không.

Thứ hai, nếu lý lịch không “đỏ” thì phải biết là có ai “chống lưng” cho mình hay không. Chi vậy? Để khi mình chìa đơn từ chức ra thì người ta tổ chức cuộc họp, ghi nhận “thành ý” của mình rồi tìm cách kéo mình ở lại ghế. Khi ấy lỗi, khuyết điểm của mình sẽ được xem xét chuyển hết cho người khác, gọi là thí tốt đó mà!

Thứ ba, phải hiểu được cái ghế mà mình đang ngồi là từ đâu mà có được. Tỉ như chức mình có được là do tập thể bầu lên thì có khi họ sẵn sàng hạ mình xuống. Nhưng nếu mình được “biệt phái” thì lại phải qua ý kiến nhiều cơ quan, qua nhiều quy trình, xem như rất dễ thoát.

Thứ tư, nếu có chuyện tổ chức muốn cứu mình mà dư luận cứ phản ứng thì mình phải biết im lặng. Tôi nộp đơn rồi, coi như tổ chức quyết sao thì tôi làm vậy. Việc tôi tiếp tục được tại chức coi như là do tập thể phân công, “ép buộc” chứ tôi nào có muốn cho cam.

Trên đây là những kinh nghiệm được sưu tầm, đúc kết từ nhiều vụ từ chức, mới nhất là chuyện bên thể thao, tổng thư ký từ chức nhưng người ra đi lại là… huấn luyện viên (?). He he he.

“Nghệ” quá đi chứ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU