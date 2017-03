Nghèo quá nên phải bỏ con

Hai ngày nay, câu chuyện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trở thành chuyện thời sự nóng hổi của cư dân xóm rạch Ngã Cái thuộc tổ 7, khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Câu chuyện càng bất ngờ hơn khi “thủ phạm” bỏ rơi đứa con sơ sinh chưa cắt cuống rốn lại chính là mẹ ruột của cháu bé.

Sợ nuôi không nổi

Trưa 4-10, chúng tôi cùng Công an phường An Bình (quận Ninh Kiều) đến nhà vợ chồng ông Trương Văn Bảnh - bà Đỗ Thị Công, nơi bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc. Cháu bé đang được bà Công dỗ ngủ. Khi thấy chúng tôi đến, rất đông hàng xóm hiếu kỳ cũng kéo đến nhà, ai cũng khen đứa bé bụ bẫm, dễ thương. Theo bà Công, gia đình đã đặt tên cháu là Trương Thị Trúc Mai.

Anh Trương Văn Duyên người đầu tiên phát hiện ra bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vào đêm 2-10 cho biết tình cờ phát hiện khi nghe tiếng trẻ khóc vọng ra từ bụi cây thuộc khu vườn của vợ chồng anh Trương Văn Nhân - chị Lê Thị Cẩm Trúc. Lúc đó khoảng 21 giờ đêm. Theo lời bà Công, khi phát hiện đứa trẻ, có người đề nghị mời chính quyền đến giải quyết nhưng vợ chồng bà sợ để lâu nguy hiểm cho cháu bé nên ẵm lên rồi cùng mọi người đưa ngay đến trạm y tế. Đến khoảng 22 giờ đêm, cháu bé được đưa về nhà bà Công và được con dâu bà (đang có con khoảng ba tháng tuổi) cho bú ké.

Cháu bé đang được gia đình bà Công chăm sóc. Ảnh: G.TUỆ

Trung tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Công an phường An Bình cho biết trong ngày 3-10 đã cử người đi xác minh và đến tối cùng ngày đã mời đối tượng nghi vấn là chị Lê Thị Cẩm Trúc đến làm việc. Lúc đầu chị Trúc quanh co và phủ nhận mình là mẹ của cháu bé. Khi công an động viên, rồi đề nghị đưa đến bệnh viện phụ sản thăm khám để làm rõ, chị Trúc mới òa khóc nức nở và thừa nhận mình là mẹ của cháu bé. Chị Trúc cho biết do hai vợ chồng đã có ba mặt con, cuộc sống quá khó khăn, giờ thêm đứa con nữa không biết làm sao để mưu sinh. Thế nên tối 2-10, khi đau bụng đẻ, chị Trúc không đến cơ sở y tế mà tự sinh một mình. Sinh con xong, chị Trúc để con vào một cái bọc nylon màu đen, bên ngoài choàng thêm một cái bao nhỏ (loại bao xác rắn dùng đựng gạo - PV) rồi đưa ra khu vườn cách nhà khoảng 6-7 bước chân bỏ cạnh bụi cây.

Chưa vội giao con cho mẹ ruột

Theo Trung tá Phan Thanh Hồng, vợ chồng chị Trúc thuộc diện hộ nghèo. Chồng làm phụ hồ, còn chị Trúc không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu ở nhà nội trợ. Gia đình chị Trúc hiện có ba người con, lớn nhất là cô con gái 14 tuổi đã nghỉ học sớm đi phụ bán quán, hai đứa em đang học lớp 3 và lớp 5. Bà Công là bác dâu của vợ chồng chị Trúc.

Trưa 4-10, nhà chị Trúc im ắng tiếng người. Tuy nhà được xây tường nhưng bên trong trống trơn chỉ có chiếc giường và ít đồ đạc không có gì đáng giá. Thấy chúng tôi đến hỏi thăm sự việc, chồng chị Trúc có vẻ ngại, tránh sang nhà hàng xóm rồi đi đâu không rõ. Chị Trúc thì nằm bẹp trong nhà, dáng vẻ người phụ nữ mới sinh càng yếu đuối, mệt mỏi đờ đẫn sau biến cố vừa rồi. Khi chúng tôi bắt chuyện, chị Trúc không trả lời, có vẻ hoang mang, sợ sệt. Bà Nguyễn Thị Cúc - mẹ ruột chị Trúc cho biết bà mới biết tin, vội từ Hậu Giang lên ngay Cần Thơ để thăm con cháu. “Nói thiệt với mấy cô chú, tôi biết chuyện thì không đời nào tôi cho nó làm như vậy. Mình nghèo thì nghèo nhưng núm ruột của mình dứt đi sao đành” - bà Cúc nói.

Có thông tin cho biết sau khi sinh xong, hôm sau chị Trúc đã quấn bụng lại đi chẻ củi để mọi người không biết chị đã sinh con. Một số người dân khi biết chị Trúc là mẹ ruột mà nỡ đem con mới sinh đi bỏ đã cho rằng chị không xứng làm mẹ. Bà Công cũng bày tỏ nguyện vọng muốn nhận cháu bé làm con nuôi và sẽ không giao cháu bé lại cho chị Trúc. “Người mẹ mà nhẫn tâm mang con đi bỏ thì giao lại làm sao mà nuôi” - bà Công bức xúc nói.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch UBND phường An Bình cho biết địa phương đang chờ báo cáo cụ thể từ phía công an. “Nếu có vi phạm hình sự xảy ra trong trường hợp này sẽ báo cáo cụ thể về quận. Quan điểm chúng tôi là đề nghị xử lý theo đúng quy định pháp luật. Về cháu bé, phường cùng cơ quan chức năng vận động hỗ trợ để cháu có sự chăm sóc tốt nhất” - bà Tuyết nói. Cũng theo bà Tuyết, hiện công an phường chưa có báo cáo chính thức cho UBND phường về mẹ ruột của cháu bé nên tạm thời vẫn giao cháu bé cho vợ chồng bà Công chăm sóc như biên bản ngày 3-10. Chiều 4-10, phường đã xuống thăm cháu và hỗ trợ vật chất cho gia đình bà Công cũng như gia đình chị Trúc.

Trung tâm bảo trợ xã hội có thể nhận nuôi bé Hành vi của người mẹ đã có dấu hiệu phạm tội giết con mới đẻ theo Điều 94 Bộ luật Hình sự. Điều luật này quy định: “Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”. Do đứa bé được kịp thời cứu sống ngoài dự tính của người mẹ nên hành vi của người mẹ thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Về việc nuôi trẻ, có thể xuất phát từ tình thương nên hiện bà Công có ý không giao bé lại cho người mẹ và muốn nhận bé làm con nuôi. Song khi đã xác định được mẹ đẻ của bé và bé mới được sinh ra ít ngày thì về nguyên tắc bé phải được mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng. Bà Công không thể tự ý tiếp tục nuôi dưỡng bé khi không có sự đồng ý của người mẹ. Chỉ khi nào được cha mẹ bé đồng ý làm thủ tục thì bà Công mới có thể nhận bé làm con nuôi hợp pháp. Ngược lại, bà Công không được nuôi bé. Ngặt nỗi, đối với một người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con còn đỏ hỏn, việc giao bé cho mẹ vào thời điểm này xem ra không hợp lẽ. Chưa kể, gia cảnh người mẹ hết sức nghèo khó, có nhận bé thì người mẹ cũng khó đảm bảo sẽ nuôi dưỡng tốt đứa bé. Trong khi chờ các cơ quan pháp luật địa phương xử lý sai phạm của người mẹ, giải pháp tạm thời là bé nên được Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Cần Thơ chăm sóc. Đến khi có quyết định chính thức của các cơ quan pháp luật (tòa án có hạn chế quyền của người mẹ hay không) thì trung tâm sẽ theo đó mà thực hiện sao cho tốt nhất cho bé. Luật sư NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN (Đoàn Luật sư TP.HCM)

GIA TUỆ - THIÊN SƠN