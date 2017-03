Nghẹt thở giải cứu con tin

Chiều 21-11, sau khi nhận được thông tin tại chợ Nhà Xanh có vụ dùng dao bắt giữ, khống chế con tin, lực lượng Công an phường Dịch Vọng Hậu và Công an quận Cầu Giấy cùng CS 113 đã tiến hành phong tỏa hai đầu lối vào. PV cũng có mặt tại hiện trường. Bà chủ quán cơm bình dân trong chợ Nhà Xanh, Lê Thị Muôn đang bị Đặng Ngọc Đàn dùng dao khống chế. Tên Đàn dùng hai tay cầm con dao thái thịt bản rộng, kề sát vào cổ bà Muôn, bắt bà quỳ xuống đất, luôn miệng la hét. Nhân lúc tên Đàn không để ý, bà Muôn bảo con gái chạy ra ngoài. Khi lực lượng công an đến, tên Đàn tỏ ra rất hung hãn, hai tay vẫn giữ chặt con dao kề cổ bà Muôn, miệng đe dọa nếu ai vào sẽ giết chết bà.

Lực lượng giải cứu khống chế tên Đàn



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Sau gần 3h thuyết phục nhưng đối tượng vẫn vô cùng ngoan cố và hung hãn. Lo cho tính mạng của bà Muôn, nhiều trinh sát nêu ý kiến tranh thủ lúc Đàn sơ hở xông vào tấn công. Nhưng phương án trên cũng không thể thực hiện được bởi trong quá trình áp sát đối tượng chỉ cần ấn mạnh tay, lưỡi dao sẽ gây nguy hiểm cho bà Muôn. Khoảng 16h30, bất ngờ tên Đàn đạp đổ chiếc xe máy Angel dựng gần quán cơm, sau đó y bắt bà Muôn tháo dây dẫn xăng và tay lăm lăm chiếc bật lửa dọa phóng hỏa. Trước diễn biến trên, toàn bộ bình cứu hỏa được lực lượng giải cứu cầm sẵn trên tay sẵn sàng dập lửa.

Khi xăng chảy tràn ra đường, tên Đàn bắt bà Muôn dùng bật lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng dữ dội chính là thời điểm tấn công giải cứu hợp lý nhất. Từ hai đầu đường vào, lực lượng giải cứu khẩn trương dùng bình chữa cháy dập lửa và phun vào mặt tên Đàn. Bị lửa táp, tên Đàn giật mạnh con dao gây thương tích cho bà Muôn. Khi bị lực lượng giải cứu phụt bình bột chữa cháy vào mặt tên Đàn đã buông tay giữ bà Muôn. Tranh thủ tình huống trên, các trinh sát đã đưa bà Muôn nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong màn khói dày đặc, tên Đàn điên cuồng vung dao chém loạn xạ. Y đã chém vào tay anh Hà Minh Hoài, một người kinh doanh trong chợ dũng cảm tham gia giải cứu bà Muôn. Sau đó Đàn tự cứa vào cổ mình để tự sát nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Ngay trong đêm 21-11, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã cử một tổ công tác lên Thanh Thủy, Phú Thọ để xác minh về nhân thân của Đặng Ngọc Đàn. Công an xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy cho biết, quá trình sinh sống tại địa phương, Đàn chưa có tiền án, tiền sự, không có biểu hiện về thần kinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Đàn có biểu hiện nghi sử dụng ma túy, Công an xã đã gọi lên lập hồ sơ quản lý nhưng Đàn trốn tránh.

Đặng Ngọc Đàn là con út trong gia đình có 8 người con. Năm 1999, Đàn đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Thời gian này, Đàn quen và yêu chị Trương Thị Hằng (SN 1979), quê Nghệ An. Năm 2004, sau khi về nước, hai người kết hôn và sinh một con trai là Đặng Hoài Nam. Sau đó, chị Hằng tiếp tục đi Hàn Quốc lao động, Đàn gửi con trai cho ông bà ngoại ở Nghệ An chăm sóc. Anh trai của Đàn cho biết, thời gian gần đây, Đàn tỏ ra chán chường do không có việc làm. Tiền dành dụm được sau khi lao động tại Hàn Quốc đã sử dụng xây nhà và ăn tiêu hết, chuyện vợ chồng lại trục trặc. Đàn thường uống rượu say, thỉnh thoảng quậy phá trong gia đình.

Tối 21-11, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, Đặng Ngọc Đàn đã tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Quá trình ghi lời khai, Đàn trả lời chính xác, rành mạch về tên tuổi của những người trong gia đình. Tuy nhiên, khi hỏi về động cơ, mục đích gây án, Đàn nói rằng không có ý định giết bà Muôn mà chỉ dùng dao để tự vệ vì y nghĩ “có người đang tìm giết mình”. Sau đó, Đàn luôn miệng kêu mệt và la hét, nói năng lảm nhảm. Một điều tra viên CAQ Cầu Giấy cho biết, cơ quan công an sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Ngọc Đàn để phục vụ công tác điều tra.

Theo Việt Anh (ANTĐ)