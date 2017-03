Nghi án bé trai bị bắt cóc cho vào bao tải

Ngày 24/6, Công an phường Nam Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng cho biết đang phối hợp với Công an quận điều tra vụ bắt cóc trẻ em với thủ đoạn được cho là manh động, táo tợn.

Theo lời khai của cháu Phạm (10 tuổi), chiều 22/6, bé đi bộ tập thể dục trên đường Lệ Tảo cách nhà khoảng 200 mét thì bất ngờ bị một người đàn ông đi cùng chiều, mặt bịt khẩu trang điều khiển xe máy vượt lên phía trước chặn đường. Hắn nhận là người quen của mẹ Phạm rồi đề nghị chở cháu sang phường Lãm Hà chơi.

Thấy Phạm không đi theo, bỏ chạy về nhà, người này túm cổ áo, bế đứa trẻ bắt quay lại. Mặc cho Phạm la hét, gã đút đầu cậu vào trong bao tải rồi nhảy lên xe định nổ máy. Khi Phạm vùng vẫy nhoài đầu ra khỏi bao, hắn lấy khăn màu trắng bịt miệng nhưng bị cháu bé cắn vào tay chảy máu. Lợi dụng sự sơ hở này, Phạm đẩy đổ xe, chui ra khỏi bao dứa chạy về nhà.

(Theo Vietnam+)

* Tên nạn nhân đã thay đổi