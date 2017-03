Nghi án chém người vì bị đòi nhà

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa thụ lý điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 29-9 tại ấp 4, xã Tân Quý Tây. Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Hùng (ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) bị chém đứt gân ba ngón bàn tay phải và đa chấn thương. Theo anh Hùng thì vợ chồng anh có mâu thuẫn với ông Nguyễn Ngọc Thắng (ngụ phường 1, quận 11) và chính ông Thắng đã huy động người đến chém anh.

Chưa vào nhà đã bị chém

Cách đây hơn một năm, bà H. (mẹ vợ anh Hùng) mua đất xây dựng căn nhà 6/10A, ấp 4, xã Tân Quý Tây. Trong quá trình xây nhà, bà H. quen biết ông Thắng, thấy ông đang gặp khó khăn về chỗ ở nên bà H. đồng ý cho vào ở tạm trông giúp nhà mới xây. Gần đây, bà H. dọn về Bình Tân ở hẳn cùng con cái, đồng thời bà làm giấy cho tặng vợ chồng anh Hùng căn nhà trên. Do vợ chồng anh Hùng muốn ông Thắng giao lại nhà nhưng ông Thắng không chịu dọn đi nên đã xảy ra mâu thuẫn. Đầu tháng 9-2012, UBND và Công an xã Tân Quý Tây tổ chức hòa giải, ông Thắng hẹn trong vòng hai ngày sẽ dọn đồ đạc, trả nhà.

Vợ chồng anh Hùng, chị Tuyền. Ảnh: HT

Tuy nhiên, vợ chồng anh Hùng liên tiếp gặp khó khăn khi muốn vào căn nhà 6/10A. Đầu tiên, căn nhà bị thay ổ khóa khác nên họ không vào được, buộc phải phá cửa. Ngay hôm sau, nhà lại bị bóp khóa và thanh cửa sắt bị bẻ gãy.

Chiều 29-9, vợ chồng anh Hùng được hàng xóm báo tin “có người đang phá cửa nhà, về gấp đi”. Vợ chồng anh nhanh chóng xuống Bình Chánh, đến đầu hẻm nhìn thấy có xe ô tô đậu trước nhà, ông Thắng đứng bên cạnh. Khi đến gần, bất ngờ có một thanh niên mở cốp xe ô tô rút ra một cây mã tấu và nói: “Chém chết mẹ hết, không nói chuyện gì hết!”. Người thanh niên này chém thẳng từ trên xuống đầu chị Tuyền (vợ anh Hùng). Theo phản xạ, anh Hùng đưa tay lên đỡ nhát dao trí mạng đó và bàn tay phải bị chém đứt ba ngón. Khoảng 5-6 thanh niên nấp sẵn từ đâu túa ra hét lớn “đập chết nó đi!” rồi dùng gậy gộc đánh anh Hùng tới tấp.

Trong lúc nguy kịch, anh Hùng cố gắng đoạt được cây mã tấu từ tay gã sát thủ rồi dẫn vợ chạy vào nhà hàng xóm khóa cửa lại. Thấy người dân gọi điện thoại nhờ công an 113, công an xã can thiệp, ông Thắng và nhóm người trên mới bỏ đi. Còn anh Hùng được vợ đưa thẳng vào BV 115 cấp cứu.

Nạn nhân bị đe dọa

Khi chồng nhập viện, chị Tuyền liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn từ các số máy lạ với nội dung đe dọa: “Mày làm lớn chuyện, tao sẽ cho mẹ con mày ăn acid, bị sida…”. Hiện vợ chồng anh Hùng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu cứu. Theo đó, điều làm vợ chồng anh lo lắng nhất là sự an nguy của hai con nhỏ, trong đó có một cháu bé tám tuổi bị tự kỷ. Do vợ chồng anh gặp chuyện không may, không chăm sóc được cho con nên cháu trở bệnh nặng.

Chiều 4-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Tàu, Phó Trưởng Công an xã Tân Quý Tây, xác nhận có vụ việc đánh nhau xảy ra tại trước nhà 6/10A và công an xã đã nhận được đơn tố cáo của vợ chồng anh Hùng. Theo ông Tàu, sau đó ông Thắng cũng có đến công an xã với cái đầu quấn băng nhưng chưa có trình báo gì.

Ông Tàu nhận định nguyên nhân từ mâu thuẫn tranh chấp nhà căn nhà 6/10A. Hiện nhà này vợ chồng chị Tuyền đã đứng tên sở hữu.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây, sau vụ đánh nhau, ông Thắng có đến gặp ông Tùng để trình bày. Ông Tùng cũng trả lời với ông Thắng rằng giấy tờ hợp pháp căn nhà thuộc về vợ chồng chị Tuyền, nếu ai xông vào nhà họ gây chuyện là vi phạm pháp luật. Đồng thời, ông Tùng cũng đề nghị ông Thắng nếu có căn cứ thể hiện việc đóng góp vào căn nhà 6/10A thì cứ làm đơn để chính quyền địa phương giải quyết.

