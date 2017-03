Nghi án một phó phòng Ngoại vụ nhận hối lộ của DN nước ngoài

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận thông tin ông Bùi Tiến Khánh (SN 1972) nhận hối lộ của một doanh nghiệp nước ngoài liên quan đến nguồn vốn ODA đầu tư vào tỉnh Phú Thọ. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ cũng đang cử cán bộ điều tra vào cuộc xác minh làm rõ sự việc.

Trước đó, ông Bùi Tiến Khánh mới nhận nhiệm vụ phụ trách việc kết nối làm thủ tục, điều hành, quản lý các dự án sử dụng vốn nước ngoài, đã bị cáo buộc nhận hối lộ tại một quán cà phê ở đường Vân Cơ - TP Việt Trì - Phú Thọ vào đầu tháng 12/2011.

Phòng Ngoại vụ UBND tỉnh Phú Thọ là đơn vị đầu mối kết nối thủ tục, theo dõi việc điều hành, quản lý các dự án sử dụng vốn nước ngoài. Ông Bùi Tiến Khánh mới làm Phó phòng khoảng 1 năm trở lại đây. Cáo buộc này có liên quan đến nguồn vốn ODA hỗ trợ dạy nghề tại huyện Thanh Ba (Phú Thọ) với số tiền khoảng 600 triệu đồng.

Theo Thế Cường (Dân trí)